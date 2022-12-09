Власти Сочи намерены запретить перепрофилирование курортных объектов под жилье

Администрация Сочи планирует выйти в федеральные органы власти с законодательной инициативой, запрещающей перевод санаторно-курортных учреждений в объекты жилого назначения, сообщает пресс-служба мэрии города. Также власти Сочи намерены добиться ограничения использования гостиничного фонда для постоянного проживания.

В городе-курорте сохраняется высокий спрос на жилье, при этом с августа 2021 года на территории Сочи введены ограничения на строительство многоквартирных домов, за исключением проектов комплексного развития с обязательным возведением объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В результате выдача разрешений на строительство жилых домов на курорте сократилась более чем на 80%. Мэрия города признает, что некоторые застройщики пытаются обойти эту норму, продавая гражданам помещения в зданиях, которые по документам являются гостиницами. Также отмечены случаи перепрофилирования санаторно-курортных объектов под жилье.

Законодательную инициативу, ограничивающую продажу нежилых помещений и запрет по перепрофилированию санаторно-курортных учреждений в объекты иного назначения, предполагается сформировать в январе 2023 года и направить в правительство РФ и Госдуму.

Анна Перова, Краснодар