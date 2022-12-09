Около 35% опрошенных жителей УрФО планируют работать на зимних каникулах

Работать или подрабатывать на предстоящих зимних каникулах со 2 по 8 января планируют 35% опрошенных жителей Уральского федерального округа (УрФО), следует из исследования сервиса «Авита Работа».

По их данным, 20% уральцев планируют выйти на работу 31 декабря (в прошлом году таких было 35%). 65% из них проведут этот день в обычном рабочем режиме с полным днём в офисе или на предприятии, 16% выйдут на работу на неполный день. 1 января работать планируют только 2% жителей Урала. Из них 36% выйдут на работу на полный день. Выйти и 31 декабря, и 1 января в этом году собираются 6% людей (год назад таких было 10%).

Отдыхать на каникулах планируют 65% уральцев. В топе самых популярных планов на каникулы — встречи с друзьями и родственниками (59%), а также просмотр фильмов и сериалов (49%). Также многие планируют уехать на праздники за город (26%), посвятить время чтению книг (24%) и культурному досугу — посещению театров, музеев, выставок (17%).

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Катерина Якушева