В Ярославле построили второй дом для расселения аварийного жилья

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемому в регионе областным правительством, в Дзержинском районе Ярославля построен дом на 83 квартиры, в который переедут граждане из аварийного жилья.

«Решаем проблему переселения людей из аварийного жилья комплексно. Вместо поиска отдельных квартир строим под расселение новые дома. Пока практику строительства домов под расселение за бюджетный счет использует только Ярославль. Но этот опыт совершенно точно можно масштабировать на другие города региона, где тоже хватает аварийного фонда, а люди десятилетиями ждут переезда»,— сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Новый дом на проспекте Дзержинского построен из современных материалов. Здание оборудовано электроплитами, установлены счетчики на воду и тепло, уточнили в правительстве Ярославской области.

«Объект получился хороший, в том числе созданы необходимые условия для маломобильных граждан. Сейчас пройдет проверка инспекции строительного надзора. После заключения о соответствии проекту будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Предстоит также постановка на кадастровый учет. До конца года надо постараться завершить все необходимые процедуры, чтобы граждане смогли встретить праздники в новых квартирах»,— рассказал и. о. директора областного департамента строительства Сергей Гончар.

С начала действия программы расселения аварийного фонда в Ярославской области расселены 3380 человек из 60,6 тысячи кв м аварийного жилья. В 2022 году уже решен вопрос 790 человек при плане 680 человек. До 1 сентября 2025 года региональное правительство планирует переселить 6 тыс. человек из почти 103 тыс. кв м аварийного жилищного фонда.

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