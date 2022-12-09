Юго-Восточная железная дорога нарастила перевозки соды и химикатов

Контейнерные перевозки химикатов и соды на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; работает в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях) за 11 месяцев выросли в два раза — до 3,4 тыс. контейнеров. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД. По ее данным, в целом перевезено более 61 тыс. т этих грузов, что почти в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2021-го.

Во всех видах сообщения за 11 месяцев по ЮВЖД перевезено почти 68,5 тыс. груженых ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств), в том числе 53,3 тыс. ДФЭ черных металлов, что на 19% меньше показателя января-ноября 2021 года, 1,7 тыс. ДФЭ жмыхов (новый груз) и 8,25 тыс. ДФЭ остальных продтоваров (на 29% больше аналогичного показателя прошлого года).

Тенденция роста перевозок контейнеров с химикатами и содой сохраняется с прошлого квартала — тогда было перевезено 54 тыс. т этих грузов (на 60% больше, чем за январь-сентябрь 2021-го).

Мария Старикова

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