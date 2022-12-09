Нападающий Вадим Перескоков пробыл игроком «Трактора» меньше одного дня

Челябинский «Трактор» расторг контракт с нападающим Вадимом Перескоковым в тот же день, когда форвард перешел в клуб по обмену с «Амуром». К хабаровчанам, в свою очередь, перешел Евгений Кулик. Разница по времени между сообщениями об обмене и расторжении контракта в telegram-канале «Трактора» - чуть менее двух часов.

«Контракт с новобранцем челябинцев расторгнут. Желаем Вадиму Перескокову успехов в дальнейшей карьере»,- говорится в сообщении хоккейного клуба. Причина решения официально не называется. В комментариях подписчики высказывают предположения, что сумма контракта у Вадима Перескокова меньше, чем у Евгения Кулика, соответственно, меньше и сумма расторжения.