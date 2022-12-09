Экс- глава Бурлукского сельского поселения стал фигурантом дела о фальсификации доказательств

Бывшему главе одного из сельских поселений Котовского района Волгоградской области предъявили обвинение в фальсификации доказательств по административному делу и злостном неисполнении вступившего в силу решения суда. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в 2017 году в силу вступило решение Котовского районного суда, обязывающее администрацию Бурлукского сельского поселения в течение года разработать проекты зон санитарной охраны в отношении скважин для воды. Срок добровольного исполнения заканчивался в марте 2018 года.

Несмотря на то, что судебный пристав-исполнитель неоднократно выносил предупреждения об уголовной ответственности, должностное лицо не исполнило решение суда, за что в июне 2021 года администрация поселения была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, глава сельского поселения подготовил в суд жалобу, к которой приложил сфальсифицированные им протоколы заседания совета. В подложных документах содержались сведения, что он якобы вносил предложения о выделении бюджетных средств для исполнения решения суда, но депутаты его не поддержали.

По версии следствия, глава таких предложений не вносил.

Следственные действия продолжаются.

Марина Ковалева