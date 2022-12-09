Авиакомпания «Ижавиа» открыла фирменный офис в Сарапуле

Собственное представительство АО «Ижавиа» открыто Сарапуле. Новый офис разместился в самом центре города — в историческом здании XIX столетия, принадлежавшем почетному гражданину Сарапула купцу Алексею Шитову.

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Кассы «Ижавиа» в Сарапуле стали первыми открытыми за пределами Ижевска. Расширению собственной сети поспособствовал высокий спрос на прямые продажи со стороны горожан, ведь покупка в офисе — это не только денежная операция, но и личная консультация с компетентным сотрудником. Со специалистами авиакомпании можно обсудить все детали авиаперелета от параметров багажа до условий обмена, а также спланировать сложные маршруты с участием транзитных аэропортов или даже разных видов транспорта. В офисе «Ижавиа» также можно оформить билеты, которые доступны только при офлайн-покупке: на перелет детей без сопровождения взрослых, перелет по воинским требованиям или по тарифу «Социальный» для молодежи и пенсионеров.

С 2022 года «Ижавиа» расширила возможности для клиентов своих фирменных офисов. Теперь в представительствах компании можно оформить и туристические путевки. Сарапул в этом смысле не станет исключением: турменеджер поможет выбрать отель, забронирует места, билеты и экскурсии.

Офис «Ижавиа» будет работать без выходных с 08:00 до 19:00.