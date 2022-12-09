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Ульяновский чиновник уволен в связи с утратой доверия

Заместитель главы администрации Сенгилеевского района уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, замглавы района, начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, заключив до поступления на муниципальную службу с близким родственником фиктивный договор купли-продажи находившихся в его собственности долей в размере 100 % в уставном капитале ООО «Евмонтажстройторг», фактически продолжил управление этой фирмой, а также рассматривал обращения граждан на незаконные действия этой коммерческой организации. При этом чиновник не уведомил главу района о личной заинтересованности, что повлекло к возникновению конфликта интересов.

Чиновник был уволен после прокурорского вмешательства.

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