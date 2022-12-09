На месте фонтана на пл. им. Ленина в Ростове реконструируют сети водопровода

Забор, ограждающий участок на месте фонтана на пл. Ленина в Ростове, был частично убран из-за реконструкции участка водопровода, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

«Реконструкция участка системы водоснабжения протяженностью 200 м. проводится в рамках инвестпрограммы компании. Работы будет вести подрядчик. Планируется замена труб диаметром 600 мм. Никаких строительных работ на данном участке не ведется», — пояснили в компании.

В администрации Ростова «РБК» сообщили, что реконструкцию завершат 28 декабря текущего года.

Ранее в городских СМИ появилась информация о начале строительства на месте фонтана на пл. Ленина. Пресса связала частичную уборку забора с подготовкой к возведению капитальных строений.

На участке, где ранее размещался фонтан, планировалось построить торговый центр. Общественники Ростова были не согласны с таким использованием этой территории и через суд пытались отменить строительство. В январе 2022 года арбитражный суд Ростовской области прекратил производство, так как инициаторы процесса отозвали иск.

Анастасия Назарова