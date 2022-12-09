Первая мощная метель придет в Петербург с началом недели

Следующая неделя в Санкт-Петербурге начнется с мощной метели. Скорость порывов ветра будет достигать 18 м/с, а высота снежного покрова может вырасти на 10-15 сантиметров, о чем рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Осадки к городу подойдут во второй половине дня и будут сохраняться еще ночью 14 декабря. Температура воздуха при этом составит днем -6…-11 градусов.

«Метель, сложное состояние дорог, заносы тоже ожидаются, так как ждем до 10-15 см снега (предварительно). К утру вторника в Санкт-Петербурге может стать «красиво»,— написал господин Колесов.

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