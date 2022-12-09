Шойгу пообещал продолжить поставки оружия Таджикистану

Россия продолжит оказывать военно-техническую помощь и поставлять оружие Таджикистану. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим таджикистанским коллегой Шерали Мирзо. Они подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2023 год.

«Намерены последовательно реализовывать совместные планы по обеспечению региональной безопасности. В этих целях продолжим оказывать военно-техническую помощь и содействовать повышению боевого потенциала таджикистанских вооруженных сил. Это касается поставок российских вооружений, подготовки войск и обучения военнослужащих»,— сказал господин Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что важное место в обеспечении региональной безопасности занимает обеспечение функционирования 201-й российской военной базы и укрепление ее возможностей.

201-я российская военная база была сформирована в 2004 году на основе 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии для поддержки Таджикистана.

Господин Мирзо заявил, что за период, прошедший с последней встречи в рамках двустороннего сотрудничества в июне этого года, была проделана огромная работа, включая ряд совместных учений. В июле 2021 года господин Шойгу говорил, что Москва безвозмездно оснастит армию Таджикистана оружием и техникой.

Дарья Эрозбек