В Ижевске 44% жителей считают себя зависимыми от телефонов и интернета

44% опрошенных жителей столицы Удмуртии замечают у себя признаки цифровой зависимости от гаджетов и интернета. Еще 54% респондентов считают, что не страдают от digital-зависимости, сообщает пресс-служба SuperJob. При этом среди респондентов до 24 лет о наличии зависимости от интернета говорят 57%, тогда как среди опрошенных жителей старше 45 — 28%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Периодически сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время 40% ижевчан. В частности, 8% делают это ежедневно, 13% — несколько раз в неделю, 10% — несколько раз в месяц, 6% — несколько раз в год, 3% — раз в несколько лет.

Тех, кто организует себе цифровой детокс ежедневно, больше всего среди представителей поколения старше 45-ти (23%). Тех же, кто вообще не практикует сознательный отказ от интернета, больше всего среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет — 59%.