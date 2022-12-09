Мемориальную доску в честь героя Советского Союза Бориса Кузнецова установили в Казани

В Казани установили мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Участие в церемонии приняли президент Татарстана Рустам Минниханов и госсоветник республики Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба главы региона.

Доска была установлена на улице Горького, 3Б, где с 2015 по 2020 годы проживал сам Герой Советского Союза.

Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани. Он был участником Великой Отечественной войны. В 1946 году был уволен в запас в звании старшего лейтенанта. В 1953 году вернулся в Казань, где работал в сфере строительства. Спустя 13 лет вышел на пенсию. Умер в 2020 году в Казани. Ему было 95 лет.

"Ъ-Казань"