В Ижевске похитившие деньги у пенсионера мошенники вызвали ему такси до банкомата

В столице Удмуртии в полицию обратился 72-летний пенсионер с заявлением о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в течение дня ему звонили «сотрудники» банка, которые сообщили о попытке незаконной транзакции по накопительному счету, а затем убедили обналичить все сбережения.

После этого мошенники рассказали пенсионеру, что полученные им в банке купюры «меченные» и их необходимо перечислить на указанный ими счет. Переведенную сумму обещали вернуть. При этом мужчине дважды вызвали такси, чтобы довезти его до торговых центров, где он переводил средства суммами по 15 тыс. руб.

Когда все сбережения были переведены, пожилой ижевчанин так и не дождался очередного автомобиля до дома. Когда мужчина на общественном транспорте добрался до места жительства, супруга убедила его обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).