В Тбилисском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В Тбилисском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 8 декабря около 23 часов в районе 8-го км автодороги х. Северин — х. Песчаный — х. Веревкин. По предварительным данным, по проезжей части дороги шел 27-летний мужчина, на верхней одежде которого отсутствовали световозвращающие элементы. На него наехал 18-летний водитель Daewoo Matiz, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии пешеход погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Татьяна Ручкина

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