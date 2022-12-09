В Волгоградской области открылась новая газонаполнительная компрессорная станция

В Волжском на улице Карбышева введена в эксплуатацию новая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области. Это 23-я АГНКС в регионе и шестая по счету в Волжском.

По итогам 2021 года область вошла в топ-10 субъектов РФ по развитию газомоторной инфраструктуры.

Заместитель председателя регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Эдуард Кривов напомнил, что в области действует государственная программа энергоэффективности, одним из мероприятий которой является развитие сети АГНКС. «Строительство подобных объектов продолжится: в первой половине 2023 года планируется сдача еще двух станций в Волгоградской области», — отметил чиновник.

Новая АГНКС оборудована шестью заправочными постами, здесь могут заправлять природным газом порядка 500 автомобилей в сутки.

На сегодняшний день в Волгоградской области зарегистрировано порядка 3,3 тыс. транспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива, до конца 2025 года планируется увеличить их число до пяти тыс. единиц.

Марина Ковалева