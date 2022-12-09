В Челябинске арестовали обвиняемую в вождении в пьяном виде помощницу настоятеля храма

Советский районный суд Челябинска изменил меру пресечения помощнице настоятеля одного из челябинских храмов, обвиняемой в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Как сообщают в пресс-службе суда, нарушительница, ранее находившаяся под подпиской о невыезде, заключена под стражу до 7 февраля. Такое решение суд принял из-за того, что на заседание подсудимая явилась также в нетрезвом виде.

В октябре фигурантку дела в состоянии алкогольного опьянения остановили сотрудники ДПС за рулем автомобиля Mazda 3. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. До этого челябинка неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. С назначением штрафа и лишением прав.