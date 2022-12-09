«Спрос на частные медуслуги не снижается, несмотря на снижение платежеспособности людей»

В Краснодарском крае объем платных услуг медицинских организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе—сентябре 2022 года составил 59,8 млрд руб. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ситуацию на рынке коммерческих медуслуг на Кубани «Ъ-Кубань» прокомментировал анестезиолог-реаниматолог, юрист, директор Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Чернышук

Фото: предоставлено автором, «Ъ-Кубань» Николай Чернышук

Фото: предоставлено автором, «Ъ-Кубань»

«В целом эти показатели свидетельствуют о том, что спрос на коммерческие медуслуги не снижается, несмотря на снижение платежеспособности населения в новых экономических условиях.

В условиях санкционного давления на Россию коммерческая медицина сталкивается с рядом проблем. Так, пластическая хирургия испытывает дефицит качественных имплантов, во всех сферах медицины существует нехватка оригинальных лекарственных препаратов. При этом импортозамещение не может в полной мере обеспечить адекватную замену иностранных аналогов. Есть надежда, что переход на отечественные расходные материалы и лекарства даст толчок для развития медицинской и фармацевтической отрасли в России.

Остается непонятной судьба медицинского кластера в поселке Знаменском города Краснодара. Большие надежды возлагались на развитие данного направления, однако перспективы участия частного капитала и развития здравоохранения с привлечением иностранных инвестиций, вероятно, временно заморожены. Несмотря на то, что стоимость медицинских услуг в России значительно ниже, чем в других странах, разговоры о медицинском туризме потеряли свою актуальность.

Тем не менее частные клиники сохраняют высокий уровень сервиса и качества услуг. За время пандемии коммерческая медицина заметно окрепла, скопив существенные финансовые резервы. Очевидно, что на Кубани сложился конкурентный рынок медуслуг — есть предложения по всем направлениям. При этом наибольшее развитие в частной медицине получили такие направления, как пластическая хирургия, стоматология и косметология. Сложившаяся ситуация связана с отсутствием государственного финансирования индустрии красоты.

Разнообразие и количество коммерческих клиник, с одной стороны, формируют условия для конкурентной борьбы, когда частные клиники вынуждены снижать цены на свои услуги или предоставлять более комфортные условия для клиентов, щепетильно следить за качеством предоставляемых услуг. В коммерческой медицине разворачивается настоящая охота на квалифицированных специалистов, зарплаты врачей могут составлять более миллиона рублей в месяц. Есть специалисты, которые работают в нескольких клиниках страны, находящихся в разных регионах. Сегодня врач оперирует в Москве, завтра он уже в Воронеже, и его уже ждут в Краснодаре и Сочи.

С другой стороны, активное развитие частной медицины приводит к отсутствию необходимости развития государственных услуг в сфере обеспечения здоровья населения».

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