«Аргентина — более атакующая команда»

9 декабря на чемпионате мира по футболу стартуют четвертьфинальные матчи. Первыми на поле выйдут команды Хорватии и Бразилии, эта встреча начнется в 18:00, а затем в 22:00 сыграют Нидерланды и Аргентина. Победители этих игр сойдутся друг с другом в полуфинале. Четвертьфинальные матчи Англия—Франция и Марокко—Португалия будут сыграны 10 декабря. Какие варианты развития событий возможны? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с известным футболистом, экспертом «Лиги ставок» Александром Мостовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

— В одном из сегодняшних матчей есть ярко выраженный фаворит — сборная Бразилии. Коэффициент на победу этой команды в основное время невысок. Даже «Лига ставок» дает на это всего 1,41. На успех хорватов коэффициент 10. Так ли все однозначно в этом матче? Судя по коэффициентам, шансы хорватов обыграть бразильцев даже ниже, чем у Марокко справиться с Португалией. Неужели для хорватов все так безнадежно?

— Действительно, хотел бы поспорить. Если мы посмотрим на состав Хорватии, эта команда достаточно мотивированная своим опытом. И не надо забывать, что четыре года назад она играла в финале чемпионата мира в России. И там многие футболисты, которые участвовали в той игре, до сих пор в команде. Поэтому играть они умеют и умеют хорошо.

— Есть такая фраза: скажите мне, кто у вас в центре поля, я скажу, какая команда. У Хорватии там Марцело Брозович, Лука Модрич, Матео Ковачич — это же один из лучших центров полузащиты, наверное, на всем чемпионате. Но проблемы в обороне и в атаке. Хватит ли только центра поля? Смогут они дать бой бразильцам?

— Да, действительно, очень хорошая и сыгранная, по-моему, до мелочей эта средняя линия. Поэтому интересно будет посмотреть на то, как бразильцы в середине поля будут пытаться отнять мяч у этих ребят, которые просто так его не отдают. Атакующая линия Бразилии, конечно, впечатляет, потому что ребята бегут вперед, на высоких скоростях. А как раз скорости, наверное, защитникам Хорватии и не хватает. Другое дело, что есть сплав опыта и молодости — это Деян Ловрен и Йошко Гвардиол. Поэтому здесь игра будет зависть от того, кто завладеет мячом.

— Мы хотим верить, что Бразилия — это фестиваль. А на самом деле она больше про оборону, если всерьез смотреть на вещи?

— У Бразилии, мне кажется, сбалансированная команда. У них и защита в порядке, и в середине поля все здорово, а впереди вообще сумасшествие. В предыдущей игре против корейцев последние раскрылись, побежали, оставили там пространство, и все у бразильцев происходило здорово. Но хорваты этого делать не будут. Конечно, говорить о том, что будет много забитых мячей, преждевременно. Потому что как ты будешь забивать мячи, когда и здесь хорошие футболисты, и там? Другое дело, если в первые 15 минут бразильцы забьют, то, конечно, игра может раскрыться.

— Если переходить к другому матчу, Нидерланды—Аргентина, здесь абсолютный паритет. «Лига ставок» дает 3,7 на Нидерланды, на ничью — 3,1, на Аргентину — 2,23. То есть фактически 50 на 50, небольшие перекосы.

— Я тоже не исключаю этот вариант. Пускай Нидерланды не показали чего-то фееричного на этом чемпионате, но они уверенно вышли в четвертьфинал и продолжают идти. Если Нидерланды смогут перекрыть Месси, гениальнейшего футболиста, на которого молятся, тогда возникнут определенные проблемы у Аргентины, потому что мы это видели в предыдущих играх.

Австралия встала стеной у своей штрафной и продержалась достаточно много времени, но опять вышел Лионель Месси, который решил исход. Поэтому Нидерланды это знают прекрасно, у них тоже хорошая команда. Но у них еще есть и атакующий потенциал, который им позволяет бежать вперед и забивать. Поэтому здесь будет интересно. Ставки равны, и я с ними согласен.

— Мне ближе Аргентина просто потому, что, мне кажется, она более атакующая.

— Я тоже Нидерланды не брал в фавориты этого чемпионата, у меня фаворитами были те команды, которые сейчас проходят дальше. К сожалению, одна из них вылетела — это сборная Испании. В принципе, ее и наказали за то, что она показывала невразумительный футбол. Но Аргентина у меня находилась вместе с Францией, Бразилией и Португалией.

Другое дело, что я тоже болею за Аргентину. Я хочу снять этот вечный вопрос, который стоит на протяжении уже многих лет. Многие до сих пор еще считают, что Месси как бы недотягивает до величия какого-то. Я парирую: как вы можете об этом говорить? Человек выиграл на свете все, что только есть, побил все рекорды, которые только есть и которые вряд ли кто-то будет побивать в ближайшее время. А их позиция, мол, ему все равно не достает Кубка мира. Ребята, но у него есть семь «Золотых мячей». Поэтому, конечно, я болею за Месси, как и многие другие. Но ему одному тяжело играть.