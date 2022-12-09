Кронштадтских чиновников заподозрили во взяточничестве при приемке реставрированной ограды-памятника

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга провели серию обысков по местам жительства и работы ряда чиновников Кронштадтского района, сообщила «Фонтанка» в пятницу, 10 декабря. Госслужащих подозревают в получении и посредничестве в получении взятки за приемку работ по реставрации исторической чугунной ограды в составе комплекса «Служительских флигелей».

По данным издания, следственные мероприятия идут в отношении начальника отдела закупок администрации Марины Влайковой и инженера Валерия Купцова, ранее занимавшего должность директора ГКУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района». В поле зрения правоохранителей также попал Роман Никитин, гендиректор ООО «Револис», выполнявшего реставрационные работы.

По версии следствия, в сентябре 2019 года чиновники признали работы над оградой завершенными и оформили соответствующие документы, приняв от представителей «Револиса» 150 тыс. рублей. Качество работ при этом не подтверждалось.

Все трое фигурантов в настоящий момент доставлены в СКР, будет решаться вопрос о предъявленири им обвинения и меры пресечения.

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