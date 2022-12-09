В Петербурге вырос спрос на необычные услуги перед Новым годом

Накануне новогодних праздников на Avito в Санкт-Петербурге появились необычные услуги. Среди них сдача елок в аренду, предложения украсить квартиру или целый загородный дом, создать необычные украшения ручной работы или отреставрировать винтажные игрушки, рассказали в пресс-службе «Авито услуги».

Так, спрос на аренду елки в Петербурге по сравнению с прошлым годом вырос на 335%, в то время как число таких объявлений выросло на 335%. Средняя цена за посуточную аренду составляет порядка 200 руб., однако выгоднее брать дерево на две-три недели – в таком случае конечная цена составит около 3 тыс. руб. Спрос на декор домов вырос на 243%, количество самих объявлений на 46%. Специалисты предлагают либо самим по списку закупить украшения, либо разработать полноценный дизайн и после воплотить его в жизнь.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте