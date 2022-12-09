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Татарстану дадут 142 млн рублей на оплату труда медиков в 2023 году

Татарстан получит из бюджета РФ 142 млн руб. на оплату труда медработников в следующем году. Распоряжение об этом подписал глава правительства страны Михаил Мишустин.. Деньги перечислят территориальному фонду обязательного медицинского страхования.

Всего регионы РФ в 2023 году получат более 7,4 млрд руб. на зарплату медиков.

В документе указывается, что в следующем году число врачей в российских медучреждения вырастет на 18 тыс., а количество специалистов среднего медицинского персонала на 20 тыс.

"Ъ-Казань"

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