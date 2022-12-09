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В Кузбассе заведующий отделением больницу ответит перед судом за взятку массажным креслом за 250 тыс. рублей

Кемеровское управление СКР завершило расследование уголовного дела заведующего нейрохирургическим отделением одного из больниц региона, которому предъявлено обвинение в нескольких эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в следственном ведомстве.

Дело против завотделением было возбуждено по материалам кузбасских управлений ФСБ и МВД.

По версии следствия, в феврале 2020 года медик предложил представителю коммерческой фирмы помощь в заключения госконтрактов на поставку узкопрофильных медицинских расходных материалов, потребовав за это взятку. В 2021 году ему передали 370 тыс. руб. и массажное кресло стоимостью около 255 тыс. руб. В управлении СКР сообщили, что врач признал вину.

Илья Николаев

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