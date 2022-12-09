Депутаты приняли отставку главы Борисовского района Белгородской области Николая Давыдова, руководившего районом 19 лет

Глава Борисовского района Белгородской области Николай Давыдов, занимавший свой пост 19 лет, ушел в отставку по собственному желанию, рассказали в пресс-службе правительства региона. Решение о прекращении его полномочий сегодня утвердили депутаты муниципального райсовета с ходе очередного заседания. Исполнять обязанности руководителя муниципалитета до проведения конкурса по его определению будет первый заместитель главы Владимир Переверзев. Конкурс намечен на 10 февраля 2023 года.

«Вся профессиональная деятельность Николая Ивановича, которая связана с Борисовским районом, составляет более 30 лет, 19 из которых он был главой администрации муниципалитета. Есть огромное количество реализованных на территории Борисовского района проектов, которыми Николай Иванович может гордиться, объектов, которые были открыты при его участии, благодаря его руководству, вместе с ним... Искренне надеюсь, что Николай Иванович все-таки примет предложение продолжить работу в регионе»,— процитировала пресс-служба облправительства вице-губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольгу Медведеву.

Владимир Зоркий