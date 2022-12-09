«Россети Тюмень» модернизировали оборудование центров питания нефтяных месторождений

«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Кечимовского и Нонг-Еганского нефтяных месторождений, расположенных в восточной части Югры. В рамках оказания нетарифных услуг для компании «ЛУКОЙЛ» энергетики обновили на пяти подстанциях 35/6 кВ системы оперативного постоянного тока (СОПТ).



Обновление СОПТ на объектах «Покачевнефтегаза» потребовалось нефтедобывающему предприятию в связи с необходимостью заменить выработавшее свой ресурс оборудование. Специалисты «Россети Тюмень» осуществили монтаж и наладку свыше 70 элементов системы, включая аккумуляторные батареи и аппараты управления оперативным током. Новые СОПТ обеспечат бесперебойную работу устройств релейной защиты, автоматики, телемеханики, терминалов дистанционного управления и сигнализации в нештатных ситуациях.

Профессиональный опыт в области управления электросетевым комплексом позволяет компании «Россети Тюмень» развивать партнерство с крупным бизнесом и непромышленными организациями Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Помимо ремонта, технического обслуживания и реновации электросетевых активов энергетики ведут подготовку и переподготовку персонала в сфере электроэнергетики для компаний из смежных отраслей. Такая деятельность в совокупности с собственными производственными и инвестиционными программами позволяет компании достичь эффекта синергии и обеспечить надежную работу энергетической инфраструктуры трех регионов.