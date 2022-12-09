В Челябинске одобрили проект застройки Каширинского рынка

Комиссия по подготовке правил Проекта землепользования и застройки в Челябинске по результатам публичных слушаний одобрила строительство микрорайона на месте Каширинского рынка. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Жилой комплекс с подземной и надземной парковками планируют построить в границах улиц Игнатия Вандышева, Братьев Кашириных, Ижевской и восточной границы гаражного кооператива «Таганай». Публичные слушания по проекту планировки территории прошли 24 ноября. В ходе них от участников поступали замечания касательно небольшого расстояния между новыми и старыми домами и прохождения границы проектирования по территории гаражей. Публичные слушания признали состоявшимися.

В феврале администрация Челябинска заключила первый в регионе договор на комплексное развитие территории (КРТ) площадью 11,3 га, где сейчас расположен Каширинский рынок. Застройщик намерен построить многоэтажный жилой комплекс площадью не менее 110 тыс. кв. м. Новый жилой квартал получит собственный сквер, оригинальные планировки квартир, а также дворы с отсутствием автомобилей на придомовой территории.