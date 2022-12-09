Дом усадьбы Степановых-Зориных продали за 3,6 млн рублей

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы подвело итоги конкурса по продаже объекта культурного наследия Дом усадьбы Степановых-Зориных на улице Чернышевского. Победителем стал единственный участник конкурса — Руслан Герфанов, предложивший выкупить лот начальной стоимостью 1 руб. за 3,59 млн руб. Договор должен быть заключен в течение пяти дней. Руслан Герфанов является владельцем уфимского ООО «РТ-Снабжение» и московского ООО «Рустех Про».

Кирпичное двухэтажное здание площадью 427 кв. м, построенное в 1905–1910 годах, сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Покупатель должен провести противоаварийные и реставрационные работы для сохранения объекта культурного наследия.

В 2020–2021 годах суды неоднократно штрафовали городские власти за ненадлежащее содержание усадьбы. Сообщалось, что памятник архитектуры находится в бесхозном, неудовлетворительном состоянии, вход в помещения дома открыт, в результате там неоднократно возникали пожары.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре победителем предыдущего конкурса было признано ООО «Концессионная инжиниринговая компания», предложившее приобрести здание за 12 млн руб. Победитель уклонился от заключения договора купли-продажи.

Майя Иванова

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