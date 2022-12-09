Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как можно провести время в Сибири и даже почувствовать себя кладоискателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Мурзин, Коммерсантъ Фото: Иван Мурзин, Коммерсантъ

Иркутск сегодня и легенды о золоте Колчака. Вообще зимой туристов здесь, в столице восточной Сибири, не меньше, чем летом. Основная масса прибывает, конечно, в феврале-марте — посмотреть на волшебно-прозрачные льды Байкала, поучаствовать в различных праздниках и фестивалях, прокатиться в аэросанях, попариться в баньке (ее устраивают прямо на ледовом панцире озера), отведать омуля, приобщиться к другим местным активностям.

На самом деле туристу в Иркутске есть чем заняться в любое время года. А уж стать посвященным в тайну колчаковского золота легче легкого. Вам даже подскажут, где копать или куда нырять. Только будьте осторожны! Говорят, на Кругобайкальской железной дороге временами появляется старый поезд-призрак, который давит тех, кто слишком много знает.

«Трофеи не поддаются подсчету, захвачен золотой запас России в 650 миллионов»,— это телеграмма полковника Владимира Каппеля. С нее и началась история поисков золота Колчака, точнее, золотого запаса России, хранившегося в Казани и попавшего в руки белогвардейцев.

Сразу оговорюсь: из этой фантастической суммы более 400 млн чешские войска, предавшие Колчака, вернули советской стороне, чтобы их выпустили из Сибири и морем через Владивосток дали уйти домой, в Европу. Кое-что чехи прихватили с собой, кое-что еще раньше потратил на свою армию Колчак.

Возникает вопрос: а осталось ли вообще хоть что-нибудь? Однако то в Байкале найдут несколько слитков, то в тайге обнаружат старый схрон. Есть, говорят, тайник на реке Белой в Холмушинских пещерах. А самое вероятное место — это станция с говорящим названием Тыреть. Здесь исчезли 13 ящиков, в которых хранилось 500 кг золота. В воровстве обвинили несколько человек из охраны, их арестовали. Но многие кладоискатели уверены, что часть добычи они закопали вблизи станции или в одной из заброшенных соляных шахт по соседству. Короче, мест много, и вообще Сибирь большая, как говорится, копать и копать.