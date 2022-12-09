Росприроднадзор выявил незаконные сбросы канализации в воронежское водохранилище

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора зафиксировало незаконный сбор канализационных стоков с левого берега в воронежское водохранилище. Как рассказали в Росприроднадзоре, нарушение было выявлено в ходе выездного обследования. По представленной надзорным ведомством информации управления дорожного хозяйства Воронежа, в водохранилище сбрасываются неочищенные сточные ливневые воды из 112 выпусков.

В ходе выездного обследования 35 выпусков ливневой канализации сотрудники Росприроднадзора обнаружили сброс стоков из трех выпусков, расположенных в районе Спортивной набережной, в парке «Дельфин», на Петровской набережной, осуществляется сброс сточных вод в Воронежское водохранилище. В результате анализа проб установлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по ряду компонентов, что, по данным специалистов Росприроднадзора, говорит о фактах несанкционированного подключения хозяйственно-бытовой канализации к ливневкам.

Заключения надзорное ведомство направило в мэрию Воронежа, к компетенции которой относятся вопросы водоотведения.

Мария Старикова