В Краснодаре открыли центр банковского сопровождения контрактов, который позволит контролировать целевое расходование средств, направленных на реализацию инвестпроектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Центр стал первым инструментом банковского сопровождения контрактов на юге РФ и пятым в системе «Газпромбанка».

«Эта система может применяться практически в любом проекте. Она особенно востребована компаниями, которые заинтересованы в контроле и анализе расходных операций при реализации инвестиционных проектов с большим количеством вовлеченных исполнителей»,— пояснил начальник департамента банковского сопровождения контрактов «Газпромбанка» Олег Мельников.

Сервис позволит заказчику отслеживать финансовое исполнение договорных обязательств и затрат в режиме онлайн. Он может быть использован для мониторинга поставок оборудования и проведения строительных работ.

Анастасия Донскова

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