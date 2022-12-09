Ura.ru: начальник краевого ГУФСИН уволился по собственному желанию

Начальник ГУФСИН по Пермскому краю, генерал-майор Юрий Лымарь уволился с должности по собственному желанию. Об этом сообщает портал Ura.ru. Временно исполняющим обязанности руководителя краевого главка ФСИН назначен полковник Самир Бабаев. При этом на сайте ведомства информации о кадровых перестановках нет, начальником ГУФСИН по-прежнему указан Юрий Лымарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю Фото: Фото пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю

Юрий Лымарь был назначен начальником ГУФСИН по Пермскому краю в октябре 2019 года. Ранее он возглавлял УФСИН по Псковской области.