Экс-начальника службы администрации кладбищ в Ижевске осудили за получение взяток

В столице Удмуртии суд вынес приговор бывшему начальнику службы администрации кладбищ города Александру Шаклеину. Мужчину признали виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина в период с 2017 по 2019 годы ежемесячно получал деньги от смотрителя и управляющего кладбищами «Хохряковское» и «Южное» за покровительство и попустительство. В частности, работники получали от ритуальных агентств средства за предоставление участков для захоронений и выполнение работ по благоустройству мест захоронений на данных кладбищах. Данная деятельность вела к увеличению стоимости оказываемых ритуальных услуг, а также приводила к безосновательному обогащению виновных.

Всего за указанный период экс-начальник службы получил взятки в общей сумме 3,62 млн руб.

Александр Шаклеин свою вину не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее в прокуратуре Удмуртии рассказали подробности. По версии следствия, Александру Шаклеину передавали суммы в размере 6 тыс. руб. за участок захоронения с дополнительным местом и 5 тыс. руб. за одиночное захоронение. «С двух кладбищ в общей сложности он получил 3,6 млн руб. С одного кладбища порядка 1,9 млн руб., с другого — около 1,7 млн руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Взятка за каждую могилу».