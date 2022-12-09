Завершено банкротство Анжерского НПЗ, кредиторы получили 1% от суммы требований

Арбитражный суд по ходатайству конкурсного управляющего завершил процедуру банкротства ООО «Анжерский НПЗ» (АНПЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным суда, в реестр были включены требования двух кредиторов и ФНС России на общую сумму около 29,2 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. обеспечены залогом доли в уставном капитале НПЗ «Северный Кузбасс».

«Имущество должника и права требования были реализованы на торгах, в конкурсную массу поступило 313,5 млн руб. По итогам конкурсного производства требования залогового кредитора удовлетворены в размере 172,6 млн руб., требования конкурсных кредиторов погашены на 126,2 млн руб.», – говорится в определении суда. Таким образом, погасить в результате банкротства удалось только 1% от включенных в реестр требований.

ООО «Анжерский НПЗ» было признано банкротом в октябре 2018 года по иску Внешэкономбанка (ВЭБ). Завод был поручителем по кредитам ООО «Алтаймясопром», обанкротившегося осенью 2017 года.

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Дарья Решетникова