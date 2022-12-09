Имущественный комплекс Юргинского гормолзавода не удалось продать единственному претенденту

Торги по продаже имущественного комплекса ОАО «Юргинский гормолзавод» признаны не состоявшимися. Как следует из протоколов торгов, на них была подана одна заявка от предпринимателя Александра Муллина, но поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не было подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Аукцион проводился с начальной ценой 65,74 млн руб. В состав имущественного комплекса завода включено 267 позиций различного имущества гормолзавода, включая оборудование, транспортные средства, здания и сооружения, земельный участок. Первые торги по его продаже, также неудачно, проводились еще в июле 2020 года.

Предприятие ранее входило в число крупных производителей молочной продукции в Кузбассе. В 2019 году оно направило в суд заявление о самобанкротстве.

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Игорь Лавренков, Кемерово