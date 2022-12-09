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Саратовец получил 7,5 лет колонии за покушение на убийство соседа

В Саратове 67-летний горожанин признан виновным в покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что днем 6 апреля обвиняемый не смог завести автомобиль и решил, что к этому причастен его сосед. Он зашел в свой дом в поселке Завокзальный, взял заряженное ружье, к соседскому автомобилю, посигналил, из-за чего сосед вышел на улицу, и выстрелил в него с расстояния 15 м. Пострадавший был госпитализирован.

При проведении осмотра места происшествия полицейские обнаружили у подозреваемого банку с порохом массой 228,4 грамма, изготовленным промышленным способом. Фигурант сообщил, что нашел ее на чердаке дома на улице Украинской при проведении строительных работ.

Ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 20 тыс. руб.

Марина Ковалева

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