Петербург получит более 75 млн рублей на зарплаты врачам и медсестрам

Правительство РФ направит дополнительные 75,3 млн рублей на выплату заработной платы петербургским медикам в 2023 году. Всего на эти цели российские регионы получат 7,4 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 9 декабря.

«Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС)»,— говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ленинградская область, согласно постановлению, получит на эти цели 69 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербург поставят 102 новых машин скорой помощи класса B.

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