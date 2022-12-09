Больше 2150 тонн животноводческой продукции экспортировали из Удмуртии в страны ЕАЭС

С начала 2022 года в Удмуртии проконтролировали отправку 1,37 тыс. т молочной продукции, 350,5 т продукции птицеводства, 428,6 т комбикормов и 1 209,6 тыс. яиц в страны Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

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