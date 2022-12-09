Ущерб от выявленных в этом году в Саратовской области коррупционных деяний составил 14,2 млн рублей

В Саратовской области с начала года было зарегистрировано 501 преступление коррупционной направленности. Об этом в День борьбы с коррупцией сообщает пресс-служба СУ СК.

Следственные органы в январе-ноябре организовали проведение 371 процессуальной проверки по зарегистрированным сообщениям о совершении коррупционных правонарушений, за аналогичный период 2021 года – 241.

По результатам их рассмотрения увеличилось количество возбужденных уголовных дел - со 157 до 204, число решений об отказе в возбуждении уголовного дела увеличилось с 62 до 66.

В производстве следственных подразделений находилось 266 уголовных коррупционных уголовных дел, в суд направлено 96 дел.

В общем количестве таких дел преобладают преступления о взяточничестве, присвоении и растрате, о различных видах мошенничества, сопряженного с использованием служенного положения.

Размер причиненного в результате совершения коррупционных деяний ущерба составил 14,2 млн руб.

Для обеспечения возмещения материального вреда, исполнения приговора суда в части имущественных взысканий и конфискации необоснованно полученных доходов на финансовые активы обвиняемых и их близких наложен арест на сумму 141,4 млн руб. Мерами уголовно-процессуального характера на этапе предварительного следствия возмещен ущерб на сумму более 3 млн руб.

Марина Ковалева