На Украине погиб житель Курской области Владислав Борецкий

В ходе проведения специальной военной операции на Украине снова погиб житель Курской области — 19-летний ефрейтор Владислав Борецкий. Об этом рассказал глава Пристенского района Курской области Виктор Петров. В мае 2021 года Владислав Борецкий был призван в ряды вооруженных сил РФ, после чего заключил контракт.

Погибший служил номером расчета (боевой машины) реактивного артиллерийского взвода реактивной артиллерийской батареи реактивного артиллерийского дивизиона войсковой части 38838. Он погиб 21 ноября, защищая своих товарищей.

О других потерях макрорегиона после начала СВО — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова