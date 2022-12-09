«Уралкалий» улучшил позиции в рейтинге лучших работодателей

Издание Forbes опубликовало четвертый рейтинг лучших работодателей России. По его результатам компания «Уралкалий» получила итоговый «золотой» статус работодателя. В рейтинге прошлого года компания оказалась в «серебряной» группе.

Оценки компании по каждой из групп метрик оказались такими: «Сотрудники и общество» — золото, «Экология» — платина, «Корпоративное управление» — платина. Всего в рейтинг вошли 118 компаний. Все метрики, по которым проводилась оценка, были разделены на три группы: «Сотрудники и общество» (вес 50%), «Экология» (вес 40%) и «Корпоративное управление» (вес 10%). По каждому параметру компании оценивались по шкале от 0 до 100 баллов.

Компаниям, попавшим в рейтинг, организаторы присвоили статусы: «Платина» (более 70 баллов), «Золото» (от 55 до 70 баллов), «Серебро» (от 40 до 54 баллов), «Бронза» (от 30 до 39 баллов).

Составители рейтинга старались учитывать в методологии исследования новые реалии 2022 года. Они акцентировали основное внимание на социальных параметрах, например оценивали наличие у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета, учитывали, кто из участников рейтинга смог не сократить штат в кризисных условиях и увеличить заработную плату.