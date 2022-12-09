Инвесторы взвешивают за и против

Золото становится основным инвестиционным инструментом россиян. По крайней мере, так считает замминистра финансов Алексей Моисеев. По его наблюдениям, в 2022-м граждане стали в пять раз чаще рассматривать золото как объект для инвестиций, а до конца года этот интерес вырастет в 8 или даже в 10 раз. Хорошая ли это идея? Мнения финансовых консультантов узнал Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Причин популярности золота несколько. Во-первых, ЦБ считает доллар токсичной валютой, в результате чего выросли комиссии за его хранение. Во-вторых, с начала кризиса операции с золотом стали выгоднее из-за отмены налогов: например, физлицам при покупке не нужно платить НДС, а при продаже — НДФЛ. В-третьих — и это, пожалуй, главное, — особых альтернатив драгоценному металлу нет, рассуждает финансовый советник Наталья Смирнова:

«Возьмем классического российского инвестора. Что он видит? Девятый пакет санкций, отключение новых банков от SWIFT, ограничения на российскую нефть. Соответственно, риски девальвации рубля. При этом на складах доходы особенно не получить, как и в облигациях, если мы говорим про надежные. Падает недвижимость. Если смотреть на российские акции, для того, чтобы они поднялись, нужно, чтобы российская экономика пошла вверх, а у нас даже по оптимистичному сценарию ЦБ она закончит падать в конце 2023 года. Куда крестьянину податься? Конечно, в драгоценные металлы, золото».

Налоговые льготы на золотые слитки, по проекту Минфина, сохранятся как минимум до конца следующего года. В ВТБ ожидают, что спрос останется существенным, но при условии высокой инфляции и геополитической нестабильности. Впрочем, сейчас цены на золото находятся далеко не на пике: 1 грамм можно приобрести примерно за 3,5 тыс. руб., а в марте его стоимость доходила почти до 8 тыс. руб. Будет ли оно дорожать? Глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в этом не уверен:

«Что сейчас выступает для золота в качестве пиара? Его позиционируют как спасение от инфляции.

Рынок торгует ожиданиями, соответственно, если вы ждете инфляцию, значит, вы его уже купили и вложились в рост — он теоретически произошел. Но что мы видим по развитым странам? Вдруг выясняется, что инфляция так быстро что-то не увеличивается. В ходе ее скачка золото не выросло, и глобальной перспективы я не вижу. Что, кстати, с рублевой перспективой? Если валюта будет девальвироваться, с моей точки зрения, проще купить какие-то замещающие облигации, поскольку по ним вы будете получать проценты, 5%, например».

Есть и еще одна проблема. По словам замминистра финансов Моисеева, аффинажные заводы специализируются на производстве килограммовых слитков, цена которых превышает 3 млн руб. Основной же спрос населения приходится на более бюджетные варианты, например, на 100-граммовые слитки. А их на рынке не так много. Это еще один фактор для спекулятивного роста цен, говорит вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский:

«Мелкие слитки делают штамповкой, крупные — льют. Штамповка — процесс небыстрый, поэтому при резком росте спроса мы наблюдаем дефицит. В обычный год населению продавали 3-4 тонны золота, в этом, по прогнозам, могут реализовать больше 50 тонн. Просто не хватает мощностей по производству. Маленькие слитки изготавливать затратнее, в том числе с точки зрения времени, потому что их еще упаковывают в запайки, прикладывают к ним сертификат».

Но разочарование может наступить в тот момент, когда россиянин попытается избавиться от своего слитка. Участники рынка напоминают, что по закону торговать драгоценным металлом могут только банки, а они диктуют свои условия. Спреды на покупку и продажу могут достигать 15%, и это только в том случае, если качество слитка не изменилось. И вряд ли такой безусловный базовый доход положительно повлияет на спрос.

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