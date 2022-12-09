Правительство разрешило компаниям не раскрывать финансовую отчетность до июля 2023 года

Правительство продлило до 1 июля 2023 года разрешение компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Соответствующее постановление подписано, оно будет опубликовано позже. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В марте правительство разрешило компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную отчетность. Сообщалось, что это должно сократить санкционные риски компаний.

Поначалу разрешение действовало до 31 декабря 2022 года. Ранее аналогичное разрешение продлили для участников фондового рынка.

Олеся Павленко