Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство разрешило компаниям не раскрывать финансовую отчетность до июля 2023 года

Правительство продлило до 1 июля 2023 года разрешение компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Соответствующее постановление подписано, оно будет опубликовано позже. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В марте правительство разрешило компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную отчетность. Сообщалось, что это должно сократить санкционные риски компаний.

Поначалу разрешение действовало до 31 декабря 2022 года. Ранее аналогичное разрешение продлили для участников фондового рынка.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...