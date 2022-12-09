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Ростовчанам стало проще рассказывать о красотах Северного Кавказа онлайн

Гости северокавказских республик в 2022 году охотно делились впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой связи. Делать это стало легче после расширения сети LTE в популярных туристических местах региона. Специалисты МегаФона подсчитали, какие именно локации больше всего впечатлили путешественников.

Фото: предоставлю пресс-службой Мегафон

Фото: предоставлю пресс-службой Мегафон

Поселок Домбай в Карачаево-Черкесии уверенно лидирует по числу туристов. Только в первый месяц года горными вершинами здесь любовались свыше 120 тысяч абонентов МегаФона. Снежные склоны традиционно привлекают любителей горных лыж и сноуборда, поэтому такая активность в период зимних каникул вполне объяснима. На второй строчке по популярности курорты Кавказских Минеральных Вод. Например, на берегах Железноводского озера только в июле прогуливались почти 100 тысяч человек, в основном гостей из других регионов страны.

Для ростовчан лидером среди кавказских курортов стал Сулакский каньон в Дагестане. Здесь туристы в среднем расходовали свыше 600 Мб мобильного интернета — более 170 выложенных в социальные сети фото. Вторую строчку в этой номинации занимает Куртатинское ущелье в Северной Осетии с результатом 400 Мб на одного человека.

Фото: предоставлю пресс-службой Мегафон

Фото: предоставлю пресс-службой Мегафон

С начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE в знаковых туристических местах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. После запуска новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета здесь выросла до 15-30 Мбит/с, а максимальная — до 75 Мбит/с. Такие показатели позволяют путешественникам делиться фото и видео с подписчиками в социальных сетях, вести прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа.

ПАО "Мегафон"

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