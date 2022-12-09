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В начале 2023 года в Курске запустят 50 новых автобусов

После Нового года на маршруты городского транспорта в Курске выйдут 50 новых автобусов. Об этом рассказал первый заместитель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко. Увеличение подвижного состава является частью транспортной реформы в облцентре. В ее рамках планируется полностью обновить транспортный парк. Кроме того, все маршруты будут переведены на регулируемый тариф и будут доступны для льготников. Первые изменения жители облцентра смогут увидеть уже в начале 2023 года, надеются чиновники.

Партии новых автобусов будут поступать в регион и в дальнейшем, сейчас происходит переход от транспорта малой вместимости к большому, пояснил господин Васильченко. В 2023 году в Курске также намерены реконструировать трамвайной сети маршрутов №1 и №4.

Экономически обоснованный тариф на проезд в городском транспорте Александр Васильченко оценил примерно в 55 руб. Недополученные перевозчиками доходы компенсируются за счет облбюджета. По его словам, реформа позволит сохранить тариф на уровне 25 руб.

Напомним, что заявку на предоставление в льготный лизинг 50 автобусов на метане и 15 троллейбусов «на автономном ходу» Курской области одобрили летом. Об этом в ходе совещания в администрации региона рассказывал первый замгубернатора Алексей Смирнов.

Мария Старикова

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