Башкирия получит около 180 млн рублей на зарплату медработников

Башкирии на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году дополнительно выделят около 180 млн руб., следует из распоряжения Правительства России от 8 декабря. В общей сложности регионам направят на эти цели более 7,4 млрд руб.

Согласно распоряжению от 25 января текущего года, на оплату врачей и медсестер в 2022 году дополнительно было выделено 17,3 млрд руб., из них Башкирии — 396,94 млн руб. По словам Михаила Мишустина, в 2023 году в медицину придут работать около 11 тыс. врачей и более 13,5 тыс. сотрудников среднего медперсонала.

Майя Иванова

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