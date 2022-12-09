Финансовый регулятор США рекомендовал компаниям проверить свои криптовалютные активы

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вчера выпустила руководство для американских компаний, в котором в рекомендательной форме посоветовала проверить имеющиеся у них криптовалютные активы и при необходимости отчитаться о состоянии таких активов.

«Недавние банкротства и финансовые проблемы некоторых участников криптовалютного рынка вызвали потрясение на всем этом рынке. У многих компаний в соответствии с федеральным законодательством могут существовать обязательства по предоставлению и раскрытию информации о возможных прямых или косвенных последствиях подобных событий на их бизнес или финансовое состояние,— говорится в руководстве SEC.— Управление SEC по корпоративным финансам полагает, что компаниям следует оценить необходимость таких оценок и раскрытия информации, в том числе путем ее предоставления своим инвесторам в более подробной форме, чтобы те могли оценить потенциальные последствия для себя. Тем компаниям, у которые подобные обязательства по раскрытию информации уже имеются, нужно проанализировать, не нуждаются ли их стандарты раскрытия такой информации в корректировке с учетом текущей ситуации».

Американские наблюдатели связывают такие действия SEC с недавним банкротством крупной криптоплатформы FTX, которое отразилось и на ряде других участников крипторынка. После этих событий в адрес SEC звучали упреки в слабом контроле, а также в том, что регулятор не смог вовремя выявить проблемы на этом рынке. Теперь же SEC опасается, чтобы банкротство FTX и общий кризис на криптовалютном рынке не отразились на остальном финансовом рынке, поэтому и рекомендовала компаниям проверить свои активы, связанные с криптовалютным рынком.

Евгений Хвостик