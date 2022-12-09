На Кубани коронавирусом за сутки заболели 75 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирус выявили у 75 человек. Среди заболевших 39 женщин и 36 мужчин.

В Краснодаре инфекцию обнаружили у 20 жителей, в Горячем Ключе — у девяти. В Сочи и Новороссийске заболели по шесть человек. В Каневском районе зарегистрировали четыре случая заболевания. В Анапе, Крымском и Успенском районах отметили по три новых пациента. В Армавире, Геленджике, а также Апшеронском, Калининском, Кореновском, Ленинградском, Павловском, Тимашевском, Тихорецком, Туапсинском и Усть-Лабинском районах заболели по одному местному жителю.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 342 718 жителей Краснодарского края. С выздоровлением выписали 331 128 пациентов, скончались — 11 122. Показатель заболеваемости равен 6030 случаям на 100 тыс. населения.

Анастасия Донскова

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