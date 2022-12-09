Ак Барс Банк стал лауреатом премии «Время инноваций»

Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 8 декабря в продолжение VII Форума «Время инноваций». Продукты и проекты банка были отмечены в категориях «Финансы и консалтинг» и «Финансовые услуги». Центр компетенций СХ Lab получил номинацию «Инновация года», виртуальная travel-карта OneTwoTrip – номинацию «Открытие года». «Продуктом года» стал факторинг для бизнеса от Ак Барс Банка.

В работе форума приняла участие директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова. Эксперт выступила на секции «Инновации и устойчивое развитие: директивы или возможности?» на тему «Внедрение принципов устойчивого развития в Ак Барс Банке».

Юлия Строганова отметила, что банк придерживается принципов снижения негативного влияния организации на окружающую среду, создания благоприятных социальных условий, развития добросовестных отношений с сотрудниками и клиентами, а также совершенствования системы корпоративного управления.

«Время инноваций-2022» – ежегодная независимая премия, вручаемая за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В этом году премия проходит уже в двенадцатый раз.