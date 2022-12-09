Британский регулятор оштрафовал на $132 млн испанский банк Santander

Сегодня, 9 декабря, британское Управление по финансовому надзору (FCA) оштрафовало испанский банк Santander на £107 млн ($132 млн) за «серьезные и постоянные» недостатки в борьбе с потенциальным отмыванием средств. По данным регулятора, в период с декабря 2012 по октябрь 2017 года у британского подразделения банка не было достаточно эффективных механизмов проверки средств клиентов с точки зрения возможного отмывания денег.

«Плохое управление системой по борьбе с отмыванием денег со стороны Santander и их недостаточные действия по решению этой проблемы создали длительный и серьезный риск отмывания денег и финансовых преступлений»,— отметил директор FCA по вопросам правоприменения Марк Стюард.

В одном из случаев новый клиент открыл в Santander счет от лица небольшой переводческой фирмы с ожидаемым внесением на счет ежемесячно около £5 тыс., однако в последующие несколько месяцев на этот счет переводились миллионы фунтов, и банк ничего не сделал для контроля происхождения этих денег. В британском подразделении Santander заявили, что приняли к сведению рекомендации FCA и изменили процедуру проверки в соответствии с ними.

Яна Рождественская