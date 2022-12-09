Почти 1,5 тысяч жителей Удмуртии переселят из аварийного жилья к концу 2022 года

В селе Шаркан в Удмуртии в рамках программы переселения из аварийного жилья необходимо расселить 10 многоквартирных домов, в которых проживает 108 человек. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямой линии в ответ на вопрос жителя.

В настоящее время в Шаркане переселили 34 человека, по расселения еще восьми жителей администрация района ведет работу. Муниципалитет также заключил контракт на строительство многоквартирного дома, в котором в 2023 году получат новые квартиры 66 человек.

Глава республики отметил, что за годы существования программы в Удмуртии из аварийного жилья переселили 2 542 человека. «В 2022 году мы должны переселить из аварийного жилья 1 490 человек в 18 муниципальных образованиях. Идем по плану. Дальнейшие действия по переселению, после 2024 года, обсуждаем сейчас с правительством России»,— рассказал господин Бречалов.

Отмечается, что жителям аварийных домов, которые признаны таковыми после 1 января 2017 года, не нужно предпринимать никаких действий для вступления в программу. Списки всех аварийных домов имеются в муниципальных образованиях и будут учтены при формировании новой программы по переселению граждан из аварийного жилья.